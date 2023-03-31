“Укрпошта” випустила марки, присвячені річниці звільнення Бучі, Гостомеля, Ірпеня

У відділеннях “Укрпошти” з’явилася серія марок, присвячена містам-героям на Київщині. Новий поштовий блок має назву “Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо”.

Поштову серію випустили обмеженим тиражем – 100 тис. примірників, вартість блоку складає 54,00 грн. Тож на поштову серію діятимуть обмеження на продаж: 2 блоки в Головпоштамптах та онлайн, а також по одному блоку у відділеннях.

До поштового набору входить три марки:

фото зі знищеною російською технікою у Бучі,

зруйнована переправа через річку Ірпінь, яка слугувала основним шляхом для евакуації цивільних,

зображення літака АН-225 «Мрія» на аеродромі у Гостомелі

Також у відділеннях національного оператора можна придбати конверт «Перший день» та 3 листівки, присвячені кожному з міст.

«Укрпошта неодноразово відтворювала на своїх поштових випусках міста України. Проте серія Міст-Героїв серед марок воєнного часу – особлива. Рік тому Ірпінь, Буча, Гостомель та інші міста і села Київщини одні з перших взяли на себе атаку окупантів, сміливо протистояли ворогу, захищаючи столицю нашої країни. Саме тоді ми та світ побачили, що Україна може перемогти в цій повномасштабній війні», - зазначив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Зауважимо, що до передзамовлення блок “Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо” доступний з 24 березня на сайті “Укрпошти”.

“Онлайн тираж вже майже проданий, залишки дамо в продаж вранці. Завтра буде діяти обмеження: 2 блоки в Головпоштамптах та онлайн та по одному блоку у відділеннях. Хочемо щоб більше людей отримали можливість мати цю частинку історії”, – повідомив вчора Смілянський.

Нагадаємо, українці в “Дії” обрали найкращу воєнну марку 2022 року. Перемогла марка з назвою "Русскій воєнний корабль, іді … !".

Всього за марку віддали понад 197 тисяч голосів.

Результати голосування виглядають так:

"Русскій воєнний корабль, іді … !" — 197 814 голосів. Вільні. Незламні. Непереможні — 123 667 голосів. Доброго вечора, ми з України!" — 97 629 голосів

24 лютого 203 року "Укрпошта" ввела в обіг марку “ПТН ПНХ” , присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.На поштовій марці представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.