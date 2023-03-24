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"Укрпошта" випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель": як придбати

"Укрпошта" випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель": як придбати
Марка "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель". Фото: Telegram очільника "Укрпошти".

"Укрпошта" анонсувала випуск марки "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель", а також листівки і конверти серії. Цей блок вже доступний до передзамовлення.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"За тиждень, 31 березня, ми всі будемо відзначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. День героїзму та болі, день люті та помсти. До цього дня "Укрпошта", в рамках серії "міста – герої", випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель", а також листівки та конверти серії", - зазначив він.

За його словами, марки присвячені всім трьом містам-героям Київщини: там і знищена "Мрія", і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі.

Фото 2 — "Укрпошта" випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель": як придбати

Цей блок доступний до передзамовлення з 24 березня на сайті "Укрпошти", а через тиждень його можна буде придбати у відділеннях.

Крім того, Смілянський анонсував запуск продажу річної книги "Марки України за 2021 рік".

"Звісно, трохи затримались з випуском, але маємо все робити на рівні, тож зібрали для Вас колекцію марок (серед них марка "Бахмут") та оформили в круту книгу", - додав він.

Фото 3 — "Укрпошта" випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель": як придбати

Нагадаємо, 24 лютого "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. 

Автор:
Ніна Комащенко