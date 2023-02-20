"Укрпошта" випускає марку "ПТН ПНХ!" до річниці повномасштабного вторгнення: як придбати

24 лютого "Укрпошта" вводить в обіг поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.

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Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"ПТН ПНХ - саме таку назву буде мати нова марка Укрпошти, яку ми випускаємо до річниці початку повномасштабної війни", - зазначив він.

Смілянський нагадав, що 21 лютого лідер країни-агресора РФ Володимир Путін звернеться з "посланием" до злочинного російського парламенту.

"Ми вирішили послати його вже сьогодні і відкрити передзамовлення на цю марку, яку введемо в обіг 24 лютого", - підкреслив Смілянський.

За його словами, це було непросте завдання передати настрій цієї дати.

На поштовому марці представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

"І майбутнє - в особі хлопчика, обов’язково переможе минуле, яке засіло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує. Або, як сказав Президент на Мюнхенській конференції минулого тижня — Давид переможе Голіафа", - зауважив Смілянський.

Тираж марки - 250 тисяч листів (у кожному по 6 марок).

Номінал марки — F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України).

Вартість маркового аркуша — 180 грн., з яких 42 грн. — благодійний внесок. До марок також буде випущено конверт "Перший день", художній конверт, картку, а також тематичний світшот.

Придбати поштовий випуск "ПТН ПНХ!" у відділеннях "Укрпошти" та на офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах можна, починаючи з 24 лютого.

Оформити передзамовлення можна з 20 лютого за посиланням.

Нагадаємо, "Укрпошта" випустить поштовий блок "Воїни світла. Воїни добра". Нові марки присвячені комунальникам, які відновлюють українську інфраструктуру після ракетних обстрілів країни-агресора РФ.