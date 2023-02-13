Українцям пропонують обрати у "Дії" найкращу воєнну марку "Укрпошти" (ФОТО)

У додатку "Дія" запустили нове опитування, щоб обрати найкращу воєнну поштову марку "Укрпошти".

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"У застосунку стартувало голосування за найкращу воєнну марку "Укрпошти" 2022 року. Серед 10 марок обирайте свою улюблену", - йдеться у повідомленні.

Для участі в опитуванні потрібно авторизуватися у "Дії", обрати послуги, потім опитування та проголосувати за улюблену марку.

Проголосувати можна буде до 20 лютого.

Нагадаємо, "Укрпошта" випустить поштовий блок "Воїни світла. Воїни добра". Нові марки присвячені комунальникам, які відновлюють українську інфраструктуру після ракетних обстрілів країни-агресора РФ.