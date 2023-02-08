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"Укрпошта" анонсувала новий набір марок: як і коли можна придбати
"Укрпошта" випустить поштовий блок "Воїни світла. Воїни добра". Нові марки присвячені комунальникам, які відновлюють українську інфраструктуру після ракетних обстрілів країни-агресора РФ.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Поштовий блок складається з п'яти марок: "Дорожники", "Зв’язківці", "Енергетики", "Водопостачальники" та "Газовики".
Тираж блоку – 300 тисяч примірників. Вартість блоку – 90 грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З 8 лютого можна оформити передзамовлення на поштовий набір, який складається з поштового блоку, художнього конверта і картки в онлайн-магазині "Укрпошти". У відділеннях придбати набір можна буде з 15 лютого.
Зазначається, що власники філателістичних абонементів при замовленні поштового блоку "Воїни світла. Воїни добра" також отримають конверт з погашенням "Перший день. Київ".
Раніше "Укрпошта" анонсувала нестандартні три випуски марок цієї зими - у січні-лютому.