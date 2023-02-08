"Укрпочта" анонсировала новый набор марок: как и когда можно купить

"Укрпочта" выпустит почтовый блок "Воины света. Воины добра". Новые марки посвящены коммунальщикам, восстанавливающим украинскую инфраструктуру после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Почтовый блок состоит из пяти марок: "Дорожники", "Связисты", "Энергетики", "Водопоставщики" и "Газовики".

Тираж блока – 300 тысяч экземпляров. Стоимость блока – 90 грн.

С 8 февраля можно оформить предзаказ на почтовый набор, состоящий из почтового блока, художественного конверта и открытки в онлайн-магазине "Укрпочты". В отделениях купить набор можно будет с 15 февраля.

Отмечается, что владельцы филателистических абонементов при заказе почтового блока "Воины света. Воины добра" также получат конверт с погашением "Первый день. Киев".

Ранее "Укрпочта" анонсировала нестандартные три выпуска марок этой зимой - в январе-феврале.