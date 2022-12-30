"Укрпочта" разрешила получать посылки без документов

"Укрпочта" добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений. Теперь получить почтовую отправку можно во всех автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду из SMS-сообщения.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"Во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов — с помощью SMS-сообщения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое правило действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя.

В "Укрпочте" добавляют, что действуют несколько разумных ограничений:

объявлена ценность до 15 000 грн, наложенный платеж до 5 000 грн для внутренних отправлений;

объявлена ценность до 20 000 грн для международных отправлений;

отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Напомним, с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис "Укрпочты" будут снижены на 75%.

Также Укрпочта обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину.