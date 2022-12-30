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Категория
Общество
Дата публикации

"Укрпочта" разрешила получать посылки без документов

"Укрпочта" разрешила получать посылки без документов

"Укрпочта" добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений. Теперь получить почтовую отправку можно во всех автоматизированных отделениях без предъявления документов, а по коду из SMS-сообщения.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"Во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов — с помощью SMS-сообщения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое правило действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя.

В "Укрпочте" добавляют, что действуют несколько разумных ограничений:

  • объявлена ценность до 15 000 грн, наложенный платеж до 5 000 грн для внутренних отправлений;
  • объявлена ценность до 20 000 грн для международных отправлений;
  • отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Напомним, с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис "Укрпочты" будут снижены на 75%.

Также Укрпочта обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину.

Автор:
Светлана Манько