"Укрпошта" доставлятиме генератори та павербанки з-за кордону без мит

“Укрпошта” звернулась до національних поштових операторів з проханням дозволити прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для доставки в Україну.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Там нагадали, що Уряд прийняв Постанову, яка дозволяє імпорт генераторів, павербанків, літій-іонних акумуляторів, портативних зарядних станцій, старлінків без мита та ПДВ.

Даний документ сприятиме забезпеченню потреб споживачів в обладнанні для відновлення та стабілізації електропостачання.

"Укрпошта звернулась до національних поштових операторів з проханням дозволити прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для доставки в Україну. Першою країною, яка розпочала з нами співпрацю в цій галузі, стала Латвія. Тарифи на доставку товарів енергетичного спрямування буде встановлювати пошта-відправник", - зазначають в "Укрпошті".

Вже в грудні товари критичного імпорту можна відправити із 600+ відділень пошти Латвії (Latvijas Pasts), доставка від 25 EUR. Перелік країн буде незабаром розширюватися.

Варто зазначити, що розмитнення таких відправлень в Україні буде відбуватись без оформлення вантажно митної декларації. У свою чергу, відправник має обов’язково вказати УКТЗЕД: якщо одержувач в Україні – фізична особа, достатньо 6-значного коду товару.

Для одержувачів-юридичних осіб потрібно вказати 10-значний код товару, щой планується до переміщення через кордон. Це необхідно для ідентифікації товару та заходів контролю, які застосовуються до нього.

До перевезення допускаються наступні товари: зарядні пристрої, павербанки, акумулятори з літій-іонними складовими, портативні зарядні станції, генератори, водні фільтри, Starlink.

Щоб надіслати генератор, зарядну станцію, Starlink з-за кордону із нульовим розмитненням, потрібно:

Оплатити товар в інтернет-магазині та замовити доставку на адресу свого друга чи родича у Латвії. Оскільки отримувач знаходиться в межах ЄС, доставка здійснюватиметься без митних платежів. Ваш контакт у Європі у будь-якому найближчому відділенні Latvijas Pasts надсилає посилку в Україну та оплачує доставку до УкраїниЩо обов’язково потрібно зазначити у декларації латиницею, щоб в Україні не нараховувалися митні платежі?Для генераторів: Generator, HS code 8502 11 / Electric generating sets, HS code 8502 20;Для літій-іонних акумуляторів та портативних зарядних станцій: Batteries / accumulators / power banks / portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00;Для систем доступу до Інтернету: apparatus for communication in a wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ або 8517 69 90 00/ або 8517 70 00 90;Для водних фільтрів:тWater filtering or purifying equipment, HS code 84212100. Що обов’язково потрібно зазначити у декларації латиницею, щоб в Україні не нараховувалися митні платежі?Для генераторів: Generator, HS code 8502 11 / Electric generating sets, HS code 8502 20;Для літій-іонних акумуляторів та портативних зарядних станцій: Batteries / accumulators / power banks / portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00;Для систем доступу до Інтернету: apparatus for communication in a wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ або 8517 69 90 00/ або 8517 70 00 90;Для водних фільтрів:тWater filtering or purifying equipment, HS code 84212100. Для генераторів: Generator, HS code 8502 11 / Electric generating sets, HS code 8502 20; Для літій-іонних акумуляторів та портативних зарядних станцій: Batteries / accumulators / power banks / portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00; Для систем доступу до Інтернету: apparatus for communication in a wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ або 8517 69 90 00/ або 8517 70 00 90; Для водних фільтрів:тWater filtering or purifying equipment, HS code 84212100. 10–14 днів — і посилка готова до видачі у найближчому відділенні Укрпошти. В обласних центрах передбачено кур’єрську доставку за адресою.

Детальніше про доставку генераторів через Укрпошту за посиланням.

Зазначимо, попит на термінали супутникового зв'язку Starlink в Україні серед клієнтів "Нової Пошти" зріс у десять разів через відключення світла і загрози блекауту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 листопада вніс зміни до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та податку на додану вартість. Під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового доступу до інтернету (Starlink).