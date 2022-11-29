Кабмін звільнив від мита та ПДВ імпорт Starlink: ними хочуть забезпечити кожен "пункт незламності"

Кабінет міністрів на засіданні 29 листопада вніс зміни до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та податку на додану вартість. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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Під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового доступу до інтернету (Starlink).

"Спочатку уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита", - пояснив перший заступник міністра Денис Кудін.

За словами чиновника, таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на четверть дешевшою.

В свою чергу, як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд зараз веде перемовини про можливість придбання нової великої партії з тисяч систем Starlink для України.

"Сьогодні ми затвердили необхідні документи, аби "старлінки" завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій", — вказав очільник Кабміну.

Шмигаль нагадав, що минулого тижня по всій країні запрацювали "пункти незламності", з яких майже 1 тисячу відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Крім того, подібні пункти відкрив і відповідальний бізнес, зокрема вони працюють у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях.

"У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити "старлінком", - повідомив прем'єр.

В свою чергу, у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також заявив про плани встановити термінали супутникового зв'язку Starlink, окрім публічних Wi-Fi-точок, також і в "пунктах незламності".

"Ми відкрили вже 20 точок публічного зв'язку в Херсоні, ще 40 відкриємо в найближчі тиждень-два, тому що люди ними користуються. Далі в області будуть створені такі точки з Wi-Fi. Ну і окремо Офіс президента працює разом із ДСНС над "пунктами незламності" по всій країні. І там теж згодом будуть Starlink. Тому мова йтиме про тисячі публічних точок з Wi-Fi по всій країні", - заявив віце-прем'єр.

Примітно, що якраз у вівторок стало відомо, що Starlink розіслала користувачам повідомлення про те, що з 29 грудня місячна абонплата за користування сервісом зросте саме на 25% - з 60 до 75 доларів. Самі ж термінали супутникового зв'язку теж значно подорожчають - з 385 до 700 доларів (ще 50 доларів доведеться заплатити за доставку).

При цьому до нинішнього рівня ціни було знижено наприкінці серпня: до того вони становили відповідно 100 доларів на місяць за користування та 500 доларів за сам термінал.

Джерело фото: ua.depositphotos.com