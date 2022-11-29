Кабмин освободил от пошлины и НДС импорт Starlink: ими хотят обеспечить каждый "пункт несокрушимости"

Кабинет министров на заседании 29 ноября внес изменения в перечень товаров, поставляемых на территорию Украины без уплаты пошлины и налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает Министерство экономики.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Под налоговые льготы попали комплектующие для производства энергетического оборудования, средства очистки воды и средства спутникового доступа к интернету (Starlink).

"Сначала правительство освободило от пошлин и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Чтобы украинские производители, собирающие такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно освободило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлины", - пояснил первый замминистра Денис Кудин.

По словам чиновника, таким образом, и продукция, производимая на внутреннем рынке, станет примерно на четверть дешевле.

В свою очередь, как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство сейчас ведет переговоры о возможности приобретения новой крупной партии из тысяч систем Starlink для Украины.

"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы "старлинки" завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для наибольшего количества людей и организаций", - указал глава Кабмина.

Шмигаль напомнил, что на прошлой неделе по всей стране заработали "пункты несокрушимости", из которых почти 1 тысячу открыла Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, подобные пункты открыл и ответственный бизнес, в частности, они работают в магазинах, аптеках, отделениях банков и автозаправочных станциях.

"В этих пунктах есть свет, вода, тепло, связь. Работаем над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить "старлинком", - сообщил премьер.

В свою очередь, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр цифровой трансформации Михаил Федоров также заявил о планах установить терминалы спутниковой связи Starlink, помимо публичных Wi-Fi-точек, и в "пунктах несокрушимости".

"Мы открыли уже 20 точек публичной связи в Херсоне, еще 40 откроем в ближайшие неделю-две, потому что люди ими пользуются. Далее в области будут созданы такие точки с Wi-Fi. Ну и отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там тоже впоследствии будут Starlink. Поэтому речь пойдет о тысячах публичных точек с Wi-Fi по всей стране", - заявил вице-премьер.

Примечательно, что как раз во вторник стало известно, что Starlink разослала пользователям сообщения о том, что с 29 декабря месячная абонплата за пользование сервисом вырастет именно на 25% – с 60 до 75 долларов. Сами же терминалы спутниковой связи также значительно подорожают – с 385 до 700 долларов (еще 50 долларов придется заплатить за доставку).

При этом до нынешнего уровня цены были снижены в конце августа: ранее они составляли соответственно 100 долларов в месяц за пользование и 500 долларов за сам терминал.

Источник фото: ua.depositphotos.com