В Херсон отправили еще более 200 Starlink (ВИДЕО)

В Херсон отправили еще 210 терминалов спутниковой связи Starlink и планируют запустить еще 60 точек Wi-Fi по всей области.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Отправляем еще 210 Старлинков в Херсон. Благодаря первой партии терминалов от Минцифры за сутки запустили 5 публичных Wi-Fi точек. Ими уже воспользовались тысячи херсонцев. Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов", - отметил он.

Министр сообщил, что через две недели в Херсонской области планируют организовать еще 60 Wi-Fi точек с интернетом.

По его словам, часть терминалов была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что операция продолжалась с начала сентября.

Сейчас в городе начались стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.