У Херсон відправили ще понад 200 Starlink (ВІДЕО)

У Херсон відправили ще 210 терміналів супутникового зв'язку Starlink і планують запустити ще 60 точок Wi-Fi по всій області.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відправляємо ще 210 Старлінків до Херсона. Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористались тисячі херсонців. Люди виходять на зв‘язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", - зазначив він.

Міністр повідомив, що за два тижні у Херсонській області планують організувати ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом.

За його словами, частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що операція тривала від початку вересня.

Зараз у місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області. Президент України Володимир Зеленський вже відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.