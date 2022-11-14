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Зеленський приїхав у звільнений Херсон - Reuters
Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - цитує Зеленського видання.
Президент також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.
Зараз у звільненому від російської окупації Херсоні проводяться стабілізаційні заходи, правоохоронці встановили у місті та навколо нього блокпости, на території міста вже працює біля 200 поліцейських.