Зеленський приїхав у звільнений Херсон - Reuters

Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.

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Про це повідомляє Reuters.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", - цитує Зеленського видання.

Президент також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

Зазначимо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.

Зараз у звільненому від російської окупації Херсоні проводяться стабілізаційні заходи, правоохоронці встановили у місті та навколо нього блокпости, на території міста вже працює біля 200 поліцейських.