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Зеленський подякував причетним за розробку наступних після Херсона "визвольних кроків" армії
Президент Володимир Зеленський заявляє про розробку наступних операцій з деокупації території України після звільнення від російських військ правобережної частини Херсонської області. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність і знаємо, що ми – у своєму праві на своїй землі. І я дякую нашим командувачам, розвідці й усім, хто залучений, за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків", - зазначив президент.
При цьому, за його словами, бої в Донецькій області наразі такі ж інтенсивні, як і в попередні дні: рівень російських атак не знижується, а "рівень стійкості й хоробрості наших бійців – найвищий".
"Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну! Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія пʼяти наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина й Донеччина", - сказав Зеленський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він вказав, що зараз робиться "усе, щоб ворог відчував наші відповіді по максимуму": по всій лінії фронту забезпечується знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів.
Нагадаємо, що у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українська авіація протягом доби завдала по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також шести позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Ракетні ж війська й артилерія вразили пункт управління та 10 районів зосередження сил та засобів окупантів.
При цьому заявляється, що окупанти наразі відтягують війська до Мелітополя, укріплюючи там позиції, а також свою зменшуть меншують присутність в агломерації Каховки, Нової Каховки й Таврійська.