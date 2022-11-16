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У Херсоні відновлюють роботу Ощадбанк та Приватбанк
Сьогодні херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.
ПриватБанк частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків", - підкреслюють в Мінреінтеграції.
Також у відомстві нагадують, що працює гаряча лінія Херсонського гуманітарного штабу, звернутися на яку можна за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером: (098) 176-16-98.
Нагадаємо,15 листопада “Укрпошта” відкрила два відділення у Херсоні та почала виплачувати пенсії херсонцям.