У Херсоні відновлюють роботу Ощадбанк та Приватбанк

Сьогодні херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.

ПриватБанк частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.

"Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків", - підкреслюють в Мінреінтеграції.

Також у відомстві нагадують, що працює гаряча лінія Херсонського гуманітарного штабу, звернутися на яку можна за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером: (098) 176-16-98.

Нагадаємо,15 листопада “Укрпошта” відкрила два відділення у Херсоні та почала виплачувати пенсії херсонцям.