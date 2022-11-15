"Укрпошта" відновлює роботу у Херсоні

15 листопада “Укрпошта” відкриває два відділення у Херсоні та почне виплачувати пенсії херсонцям.

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Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

"Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - зазначив він.

Смілянський додав, що підписав наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року.

"Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонський дирекції, а завтра вже передам усі повноваження, бо день буде особливо насиченим. Не перемикайтесь та до зустрічі у Херсоні!", - пише Смілянський у Facebook.

Нагадаємо, що після деокупації правобережної Херсонщини "Укрпошта" запустила у продаж марку "Херсон – це Україна!"