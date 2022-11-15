- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
"Укрпошта" відновлює роботу у Херсоні
15 листопада “Укрпошта” відкриває два відділення у Херсоні та почне виплачувати пенсії херсонцям.
Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.
"Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - зазначив він.
Смілянський додав, що підписав наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонський дирекції, а завтра вже передам усі повноваження, бо день буде особливо насиченим. Не перемикайтесь та до зустрічі у Херсоні!", - пише Смілянський у Facebook.
Нагадаємо, що після деокупації правобережної Херсонщини "Укрпошта" запустила у продаж марку "Херсон – це Україна!"