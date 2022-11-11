"Укрпошта" випустила марку "Херсон – це Україна!"

Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" 11 листопада запустило у продаж марку "Херсон – це Україна!" — це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою. Про це в Facebook повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

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Разом з маркою "Укрпошта" випускає конверт, на якому зображений український військовий, який вкладає скибку кавуна з Херсоном назад в Україну. В нову серію також увійде листівка "Херсон – це Україна"

11 листопада стартує передзамовлення. В грудні запустять продаж марки в Херсоні. Передзамовлення потрібно оформлювати окремим замовленням, тобто в кошику має бути лише цей набір. Забронювати можна в онлайн магазині "Укрпошти".

"Цього року ми не змогли насолодитися херсонськими кавунами. А от поштова філателія не може залишити вас цьогоріч без одного із символів Херсонщини, тому саме скибки кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новій поштовій марці", — додав Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" 4 листопада випустила нову пророчу марку "Кримський міст на біс!". Крім того, стало відомо, що у конкурсі на найкращу різдвяну марку переміг ескіз "Роз'єднані війною". Автором малюнка є 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова.