Міграційна служба відновлює надання послуг у Херсонській області

Підрозділи Державної міграційної служби відновлюють надання послуг на звільнених від окупантів територіях Херсонської області, щоб місцеві жителі змогли отримати втрачені, відібрані та знищені паспорти.

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Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби.

"У Херсонській області вже відновлено роботу трьох секторів – Великоолександрівського, Високопільського та Нововоронцовського – там ми вже активно допомогаємо місцевому населенню: відновлюємо документи та консультуємо наших громадян", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у вівторок, 15 листопада, до Херсону вирушив мінібус з двома мобільними робочими станціями, які готові оформлювати людям втрачені або знищені документи.

Також розпочато відновлення роботи каналів захищеного зв’язку та в найближчі дні планують запустити "електронну чергу".

Консультації з питань відновлення паспортних документів можна отримати за телефонами:

"гаряча лінія" УДМС України у Херсонській області – (095) 114-22-28;

Великоолександрівський сектор - (098) 386-15-61;



Високопільський сектор - (097) 002-93-22;



Нововоронцовський сектор - (068) 597-27-97.



Нагадаємо,15 листопада “Укрпошта” відкриває два відділення у Херсоні та почне виплачувати пенсії херсонцям.