СБУ просить повідомляти про зрадників і колаборантів у Миколаївській та Херсонській областях

Служба безпеки просить українців повідомляти про зрадників і колаборантів на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ проводять активні стабілізаційні заходи на щойно деокупованих територіях України. Вони необхідні для викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів, а також – щоб задокументувати всі злочини рашистів. Таким чином СБУ збирає якісну доказову базу, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.

"У цій роботі нам дуже важливі свідчення місцевих мешканців! Якщо ви маєте інформацію про пособників ворога, а також інтернет-агентів, які "зливають" агресору важливі дані або поширюють у соцмережах контент на його підтримку, використовуйте чат-бот t.me/Traitor_Search_bot", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомити про позиції або переміщення ворожої техніки можна через чат-боти: Служби безпеки України та Міністерства цифрової трансформації.

Також на території Херсонської та Миколаївської областей працюють окремі гарячі лінії, куди можна повідомляти всю інформацію про зрадників і колаборантів, які допомагали ворогу під час окупації, у телефонному режимі:

Крім того, в СБУ працює загальноукраїнська гаряча лінія: 0 800 501 482.

СБУ гарантує анонімність та наголошує, що вся інформація буде одразу передана на опрацювання.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що операція тривала від початку вересня.

Зараз у місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області. Президент України Володимир Зеленський вже відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.