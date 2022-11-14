СБУ почала зачистку Херсона від зрадників та колаборантів

Служба безпеки почала зачистку Херсона та інших звільнених містечок і сіл області від зрадників, колаборантів та агентів російських спецслужб.

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Як пояснив керівник СБУ Василь Малюк, ворог міг спеціально залишити на деокупованій території своїх агентів для виконання певних завдань.

"Також в СБУ є багато оперативної інформації про зрадників і колаборантів, які перейшли на бік ворога. Тож ми перевіряємо її безпосередньо на місці. Усі, хто зрадив Україну заради "русского міра", отримають заслужене покарання", – підкреслив очільник СБУ Василь Малюк.

Сьогодні СБУ вже знайшла і затримала одного такого агента у звільненому Херсоні. Російський військовий був перевдягнений у цивільне і намагався прикинутися "місцевим".

А насправді він був військовим з бригади прикриття збройних сил рф. Його залишили у місті для збору інформації, коригування вогню і диверсій. Тепер агент дає свідчення в СБУ.

Раніше в інтерв’ю очільник СБУ Василь Малюк розповідав, як проходять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.