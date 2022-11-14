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СБУ начала зачистку Херсона от предателей и коллаборантов
Служба безопасности начала зачистку Херсона и других освобожденных городков и сел области от предателей, коллаборантов и агентов российских спецслужб.
Как объяснил руководитель СБУ Василий Малюк, враг мог специально оставить на деоккупированной территории своих агентов для выполнения определенных задач.
"Также у СБУ есть много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага. Поэтому мы проверяем ее непосредственно на месте. Все, кто изменил Украине ради "русского мира", получат заслуженное наказание", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.
Сегодня СБУ уже нашла и задержала одного такого агента в освобожденном Херсоне. Российский военный был переодет в гражданское и пытался притвориться "местным".Подписывайтесь на наш Telegram канал
А на самом деле он был военным из бригады прикрытия вооруженных сил России. Его оставили в городе для сбора информации, корректировки огня и диверсий. Теперь агент дает показания в СБУ.
Ранее в интервью глава СБУ Василий Малюк рассказывал, как проходят стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях.