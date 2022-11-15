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СБУ просит сообщать о предателях и коллаборантах в Николаевской и Херсонской областях
Служба безопасности просит украинцев сообщать о предателях и коллаборантах на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что сотрудники СБУ проводят активные стабилизационные мероприятия на только что оккупированных территориях Украины. Они необходимы для разоблачения вражеских агентов, предателей и коллаборационистов, а также – чтобы задокументировать все преступления рашистов. Таким образом, СБУ собирает качественную доказательную базу, которая позволит привлечь виновных к ответственности.
"В этой работе нам очень важны свидетельства местных жителей! Если у вас есть информация о пособниках врага, а также интернет-агентах, которые "сливают" агрессору важные данные или распространяют в соцсетях контент в его поддержку, используйте чат-бот t.me/Traitor_Search_bot ", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, сообщить о позициях или перемещениях вражеской техники можно через чат-боты: Службы безопасности Украины и Министерства цифровой трансформации.
Также на территории Херсонской и Николаевской областей работают отдельные горячие линии, куда можно сообщать всю информацию о предателях и коллаборантах, которые помогали врагу во время оккупации, в телефонном режиме:
- Херсонская область: +38 068 132 98 76 ;
- Николаевская область: + 38 051 253 22 23 .
Кроме того, в СБУ работает общеукраинская горячая линия: 0800501482.
СБУ гарантирует анонимность и подчеркивает, что вся информация будет сразу передана на проработку.
Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что операция продолжалась с начала сентября.
Сейчас в городе начались стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.