В Херсоне идут стабилизационные мероприятия, работает около 200 правоохранителей – глава Нацполиции

Национальная полиция проводит в Херсоне стабилизационные мероприятия, сообщает руководитель ведомства Игорь Клименко. По его словам, правоохранители установили в городе и вокруг него блокпосты, около 200 полицейских уже работают на территории освобожденного областного центра.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Однако полиция призывает граждан пока не возвращаться в Херсон из-за значительного заминирования города оккупантами. По словам Клименко, сейчас основной угрозой для гражданя вляется именно массовое заминирование.

"Поэтому над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов работают 10 групп взрывотехников. Один из полицейских саперов сегодня получил ранения при разминировании одного из административных зданий Херсона", - сообщил глава Нацполиции.

Он призвал местных жителей соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если же кто-нибудь обнаружит таковой, необходимо обязательно сообщить об этом правоохранителям.

Напомним, накануне вечером руководитель Нацполиции сообщал, что правоохранители возобновили присутствие в 57 населенных пунктах Херсонской области. По его словам, на деоккупированной территории региона приступили к работе 500 полицейских, а в ближайшие дни планируется увеличить полицейское присутствие до 2 тысяч сотрудников.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что пока военные не дадут добро, на деоккупированные в последние дни территории возвращаться не стоит, поскольку "огромная территория заминирована, более того - мы не исключаем, что заложены большие фугасы", поэтому населению надо быть очень аккуратным.

Отметим, что кроме правобережной части Херсонской области вместе с облцентром, была освобождена от российской оккупации юго-восточная часть Николаевской области с городом Снигиревка, куда, однако, также пока не советуют возвращаться ранее выехавшим местным жителям.