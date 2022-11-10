Миколаївська ОВА закликає мешканців не поспішати повертатися у звільнену Снігурівку

Мешканцям населених пунктів Миколаївської області, які зараз звільняються українською армією, зокрема міста Снігурівка, поки не варто поспішати повертатися додому, вказує начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Багато гарних новин за сьогодні. Ми готуємося до перепідключення електрики, тепла, виділення наборів гуманітарної допомоги, ліків тощо... Люди, які раніше виїхали зі Снігурівки та інших населених пунктів не поспішайте повертатися, ще рано", - заявив він.

Натомість керівник області закликав тих, хто працював на комунальні служби, зв'язуватися зі своїми керівниками напрямків, тому що влада готує повернення в деокуповані населені пункти всього адміністративного персоналу, аби вони могли функціонувати повноцінно.

"Продовжуємо мовчати, бо все це справа військових. Жодні групи, делегації, журналісти не допускаються у звільнені села. Ексклюзивне право знімати відео зараз у ЗСУ", - підкреслив також Кім.

В свою чергу, як повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, Збройні сили України звільнили на межі Херсонської та Миколаївської областей 12 населених пунктів, посунувши лінію фронту на 7 кілометрів, а площа територій, деокупованих лише за минулу добу, складає 260 квадратних кілометрів.

Зазначимо, що раніше у четвер в мережі з'явилося відео, на якому українські військові звітують зі Снігурівки про звільнення міста силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Це було єдине місто Миколаївської області, окуповане російськими військами, воно знаходилося під їх контролем ще з березня.

Нагадаємо, що напередодні керівництво Міністерства оборони країни-агресора анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру, що автоматично передбачає і виведення окупаційних сил з захопленої частини Миколаївщини.