Николаевская ОВА призывает жителей не спешить возвращаться в освобожденную Снигиревку

Жителям населенных пунктов Николаевской области, которые сейчас освобождаются украинской армией, в частности, города Снигиревка, пока не стоит спешить возвращаться домой, указывает начальник областной военной администрации Виталий Ким.

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"Много хороших новостей за сегодня. Мы готовимся к переподключению электричества, тепла, выделению наборов гуманитарной помощи, лекарств и тому подобное... Люди, которые раньше выехали из Снигиревки и других населенных пунктов, не спешите возвращаться, еще рано", - заявил он.

В то же время глава области призвал тех, кто работал на коммунальные службы, связываться со своими руководителями направлений, поскольку власти готовят возвращение в деоккупированные населенные пункты всего административного персонала, чтобы те могли функционировать полноценно.

"Продолжаем молчать, потому что все это дело военных. Никакие группы, делегации, журналисты не допускаются в освобожденные села. Эксклюзивное право снимать видео сейчас у ВСУ", - подчеркнул Ким.

В свою очередь, как сообщил начальник Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, Вооруженные силы Украины освободили на границе Херсонской и Николаевской областей 12 населенных пунктов, сдвинув линию фронта на 7 километров, а площадь территорий, деоккупированных только за минувшие сутки, составляет 260 квадратных километров.

Отметим, что ранее в четверг в сети появилось видео, на котором украинские военные отчитываются из Снигиревки об освобождении города силами 131-го отдельного разведывательного батальона. Это был единственный город Николаевской области, оккупированный российскими войсками, он находился под их контролем еще с марта.

Напомним, что накануне руководство Министерства обороны страны-агрессора анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в частности, из областного центра, что автоматически предусматривает и вывод оккупационных сил из захваченной части Николаевской области.