Залужний: ЗСУ просуваються в Херсонській області, з 1 жовтня під контроль взяли 41 населений пункт

Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції відповідно до свого плану, в тому числі на Херсонському напрямку. Про це 10 листопада в Facebook повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

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Саме в Херсонській області з 1 жовтня українські військові просунулися вглиб оборони ворога на 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

Лише за останню добу на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи ЗСУ просунулись на 7 км вперед, звільнивши 6 населених пунктів, повернули під контроль 107 кв км території. За цей же час на напрямку Первомайське-Херсон захисники України просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв км.

Залужний підкреслив, що за звільненням українських територій, що в РФ називають "жестом доброї волі", стоїть колосальна робота ЗСУ. Так українські захисники відбили північ України, Харківську область, і звільняють інші регіони, в тому числі Херсонську область. При цьому наразі Генштаб ЗСУ не коментує інформацію щодо так званого "відходу російських сил у Херсоні на лівий берег Днірпа".

"Наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсону. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану", — прокоментував Залужний.

Він звернув увагу, що на Херсонському напрямку заздалегідь Сили оборони України почали руйнувати логістичні шляхи та систему забезпечення, порушувати систему управління військами противника. Успішний результат таких дій змусив російські війська тікати.

В свою чергу Президент Володимир Зеленський також закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.

За словами президента, ворожі війська чинять певний опір в будь-якому разі, що, однако, може звучати не так, "як хтось зараз очікує", та не так, як це виглядає у новинах. При цьому в ОП не бачать ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

В США заяву військового керівництва Росії про відступ окупаційної армії з Херсона сприймають так, що країна-агресор РФ має реальні проблеми зі збройними силами.