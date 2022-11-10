Росія припинила "евакуацію" населення з Херсона та видачу соціальних виплат в місті

Російська Федерація завершила так звану "евакуацію" населення з Херсона через відсутність охочих. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні за підсумками бойового дня 9 листопада.

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У місті окупаційна "влада" припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат людям. В цей же час ворог продовжує обстрілювати частину території Херсонської області. Загалом за останню добу під ворожий вогонь потрапили 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

В цей же час на тимчасово окупованій території АР Крим, в місті Джанкой, цивільну лікарню росіяни передали під військовий шпиталь. За попередніми оцінками, там перебуває до 800 поранених військових ЗС РФ.

Тим часом авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 6 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 3 “Орлани”.

В свою чергу підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Нагадаємо, напередодні керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

При цьому президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.