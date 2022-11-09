"Ворог не робить подарунків": Зеленський закликав стримано реагувати на новини з південного фронту

Президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Південь: потроху рухаємося, укріпляємо позиції крок за кроком. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів – і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими завжди під час війни. Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще – коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов’язково", - запевнив глава держави.

За словами президента, ворожі війська чинить певний опір в будь-якому разі, що, однако, може звучати не так, "як хтось зараз очікує", та не так, як це виглядає у новинах.

"Потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику", - додав Зеленський.

Він вказав, що така це робиться в інтересах звільнення всієї України та щоби втрат було якнайменше. За його словами, саме так буде забезпечено звільнення Херсона, Каховки, Донецька та інших українських міст, "але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій - тих, які зараз тривають, і тих, які ще плануємо".

Зеленський також попередив осіб, що ухвалюють рішення у Москві, про те, що будь-яка їхня спроба підірвати Каховську гідроелектростанцію і зневоднити Запорізьку атомну електростанцію означатиме оголошення ними війни всьому світу. "Подумайте, що з вами тоді буде", - додав він.

Президент при цьому знову вказав, що найбільше протистояння відбувається все ж у Донецькій області, і подякував "кожному герою, який стримує ці страшні атаки окупантів, постійні атаки". Він зазначив також, що ситуація на Донеччині була "дуже уважно" розібрана на засідання Ставки верховного головнокомандувача 9 листопада.

Нагадаємо, що раніше у середу керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

При цьому в попередні два тижні представники української влади неодноразово виступали з заявами, що піддавали сумніву наміри окупантів залишити Херсон, про які можна було зробити висновок з їхніх останніх публічних дій та заяв. Зокрема, сам Зеленський заявляв, що вважає розмови про те, що російській війська залишають Херсон, російською ж інформаційною атакою.