Зеленський вважає розмови про втечу окупантів з Херсону російською інформатакою

Президент Володимир Зеленський вважає, що розмови про те, що російській війська залишають Херсон, є саме російською інформаційною атакою, а насправді вони не готові лишати місто. Про це він заявив у інтерв'ю італьянському виданню Corriere della Sera.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Я не бачу, щоб вони бігли з Херсону, ні. Я бачу, що це інформаційна атака. Я не можу казати всі секрети, але це атака, щоб ми пішли туди, забравши більше людей з інших небезпечних місць. Я думаю, що це була їхня інформаційна атака. Вони не готові йти з Херсону. Але вони знають, що якщо ми матимемо успіх, вони не матимуть змоги вийти", - вказав президент.

За його інформацією, самі росіяни знають про цю проблему й небезпечну для них ситуацію, "але ми працюємо над цим". Також Зеленський прокоментував інформацію про нібито масову евакуацію окупаційними структурами людей з Херсона на лівий берег Дніпра.

"[Евакуйованих] не дуже багато. Це театр. Найбільш міцні їхні солдати знаходяться на місцях, усі. Ніхто з них не поїхав. Ми бачимо це і не віримо їм", - підкреслив глава держави.

При цьому він висловив впевненість в тому, що Україна зможе звільнити Херсон, але питання, за його словами, полягає в кількості життів, які Україна готова за це заплатити.

"Ціна - це люди. Ми не маємо такого ставлення до людей, як росіяни. Для них неважливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо. Ми не можемо просто відправити людей туди помирати, так не може бути. Ось чому ми розмірковуємо, ми просимо наших партнерів дати нам більше броньованої техніки - саме аби зберегти більше людей", - пояснив Зеленський.

Зазначимо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов днями також заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді готуються там до оборони.

Натомість британська розвідка припускає, що російська влада серйозно розглядає можливість відведення своїх сил з Херсонщини, але через зруйновані мости це буде непросто.