Зеленский считает разговоры о бегстве оккупантов из Херсона российской информатакой

Президент Владимир Зеленский считает, что разговоры о том, что российские войска покидают Херсон, являются российской информационной атакой, а на самом деле они покидать город не готовы. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона, нет. Я вижу, что это информационная атака. Я не могу рассказывать все секреты, но это атака, чтобы мы пошли туда, забрав больше людей из других опасных мест. Я думаю, что это была их информационная атака. Они не готовы уходить из Херсона. Но они знают, что если мы будем иметь успех, они не смогут выйти", - указал президент.

По его информации, сами россияне знают об этой проблеме и опасной для них ситуации, "но мы работаем над этим". Также Зеленский прокомментировал информацию о якобы массовой эвакуации оккупационными структурами людей из Херсона на левый берег Днепра.

"[Эвакуированных] не очень много. Это театр. Наиболее крепкие их солдаты находятся на местах, все. Никто из них не уехал. Мы видим это и не верим им", - подчеркнул глава государства.

При этом он выразил уверенность в том, что Украина сможет освободить Херсон, однако вопрос, по его словам, заключается в количестве жизней, которые Украина готова за это заплатить.

"Цена – это люди. Мы не имеем такого отношения к людям, как россияне. Для них неважно, сколько людей умрут завтра. А для нас это очень важно. Мы не можем просто отправить людей туда умирать, так не может быть. Вот почему мы размышляем, мы просим наших партнеров дать нам больше бронированной техники – именно чтобы сохранить больше людей", - пояснил Зеленский.

Отметим, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на днях также заявлял, что оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле готовятся там к обороне.

Британская же разведка предполагает, что российские власти серьезно рассматривают возможность отвода своих сил из Херсонской области, но из-за разрушенных мостов это будет непросто.