В Херсоне оккупанты демонтируют телекоммуникационное оборудование, чтобы оставить город без связи

Оккупанты демонтируют телекоммуникационное оборудование в оккупированном Херсоне, чтобы изолировать город и перекрыть херсонскому подполью возможность делиться информацией с украинскими военными.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер "Миранда" демонтировал центральный узел из телерадио центра. В дальнейшем россияне планируют оставить город полностью без связи, теле- и радиовещания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом россияне пытаются информационно изолировать Херсон, чтобы не разрешить партизанам передавать информацию ВСУ во время контрнаступательных действий.

"Центр национального сопротивления" призывает херсонцев уехать на подконтрольную Киеву территорию.

Кроме того, по данным центра, оккупанты готовят провокации в Херсоне для обвинений Вооруженных сил Украины в военных преступлениях.

Напомним, британская разведка предполагает, что российские власти серьезно рассматривают возможность отвода своих сил с Херсонщины, но из-за разрушенных мостов это будет непросто.

Институт изучения войны утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе и областного центра.