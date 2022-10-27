Херсон усиливают мобилизованными оккупантами, чтобы использовать их как пушечное мясо, - разведка

Во временно оккупированный Херсон оккупанты завозят недавно мобилизованных россиян. Захватчики готовятся к уличным боям.

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Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в комментарии CNN.

“Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. По всей вероятности, их используют как пушечное мясо”, – рассказал Буданов.

Глава ГУР МО Украины отметил, что в то же время страна-агрессор РФ вывозит своих марионеток из города и близлежащих районов.

"Отвод оккупационных войск ускорится, когда Украина возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки", - подытожил руководитель военной разведки Украины.

Ранее Буданов заявлял, что оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле готовятся к обороне во временно оккупированном областном центре.

Британская разведка в свою очередь предполагает, что российские власти серьезно рассматривают возможность отвода своих сил с Херсонщины, но из-за разрушенных мостов это будет непросто.