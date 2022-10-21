Оккупанты готовят серию терактов в Херсонской области, - разведка

Оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Рашисты предусматривают скорейшее освобождение украинскими Силами Обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории", - отмечают в разведке.

В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

"При этом подрыв дамбы был спланирован заблаговременно - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЕС", - сообщили в ГУР МО.

Отмечается, что на дамбе установлены 2 военных тентованных "Камазы" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

"На сегодняшний день окончательно понятно, что государство террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", - подчеркивают в разведке.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе и областного центра.

Напомним, что Институт изучения войны также утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят как раз атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.