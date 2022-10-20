Окупанти хочуть прикрити свій провал на Херсонщині ударом по Каховській ГЕС - ISW

Окупанти створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для цього вони хочуть атакувати Каховську гідроелектростанцію під чужим прапором.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали слова командувача окупаційними військами Росії в Україні Сергія Суровікіна про те, що російське керівництво має ухвалити "важкі рішення" стосовно Херсонської області та оголошену керівником російської окупацйної адміністрації в Херсонській області Володимиром Сальдо "евакуацію".

"Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що передасть місто Херсон та інші значні території Херсонської області українським військам", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російська війська створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором на Каховську гідроелектростанцію. Окупанти можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.

ISW пише, що Кремль може використати таку атаку, щоб затьмарити новини про свій вже третій принизливий відхід. Також така атака сприяла б російській пропаганді, яка намагається виставити Україну терористичною державою.

Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін оголосив про рішення запровадити "військовий стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областях, ЛНР та ДНР.

Президент України Володимир Зеленський вважає істеричним рішення президента Росії Володимира Путіна оголосити воєнний стан у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, про анексію яких РФ оголосила раніше.

Міністерство закордонних справ вважає, що оголошення Росією воєнного стану на окупованих нею територіях України має на меті придушити опір мешканців цих регіонів.

А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що оголошення РФ воєнного стану на території чотирьох областей України свідчить про підготовку Росією до масової депортації населення звідти.