Оголошенням воєнного стану на окупованих територіях РФ хоче придушити опір місцевих мешканців - МЗС

Міністерство закордонних справ вважає, що оголошення Росією воєнного стану на окупованих нею територіях України має на меті придушити опір мешканців цих регіонів. Про це йдеться у заяві відомства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"РФ розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України. Оголошення так званого "воєнного стану" з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій", - сказано у ній.

МЗС підкреслює, що відповідний указ президента РФ Володимира Путіна є нікчемним та не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти.

"Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти української держави та українців. Незважаючи на агонії режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей", - запевнили в міністерстві.

Зовнішньополітичне відомство закликало міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій під виглядом заявленого воєнного стану позбавити мешканців базових прав людини, а також їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію.

Крім того, у МЗС закликають якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що оголошення РФ воєнного стану в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України свідчить про підготовку нею до масової депортації населення, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає це намаганням легалізувати розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням" російських військ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com