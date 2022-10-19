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Оголошенням воєнного стану на окупованих територіях РФ хоче придушити опір місцевих мешканців - МЗС
Міністерство закордонних справ вважає, що оголошення Росією воєнного стану на окупованих нею територіях України має на меті придушити опір мешканців цих регіонів. Про це йдеться у заяві відомства.
"РФ розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України. Оголошення так званого "воєнного стану" з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій", - сказано у ній.
МЗС підкреслює, що відповідний указ президента РФ Володимира Путіна є нікчемним та не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти.
"Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти української держави та українців. Незважаючи на агонії режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей", - запевнили в міністерстві.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зовнішньополітичне відомство закликало міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій під виглядом заявленого воєнного стану позбавити мешканців базових прав людини, а також їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію.
Крім того, у МЗС закликають якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що оголошення РФ воєнного стану в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України свідчить про підготовку нею до масової депортації населення, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає це намаганням легалізувати розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням" російських військ.
Джерело фото: ua.depositphotos.com