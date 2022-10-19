Объявлением военного положения на оккупированных территориях РФ хочет подавить сопротивление на местах – МИД

Министерство иностранных дел считает, что объявление Россией военного положения на оккупированных ею территориях Украины преследует цель подавить сопротивление жителей этих регионов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

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"РФ начала новый этап террора на временно оккупированных территориях Украины. Объявление так называемого "военного положения" со стороны РФ преследует цель подавить сопротивление жителей Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, выступающих против российской оккупации. Даже массированная российская пропаганда не способна замаскировать провал усилий России по аннексии украинских территорий", - говорится в ней.

МИД подчеркивает, что соответствующий указ президента РФ Владимира Путина ничтожен и не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества.

"Вместо этого такой шаг является очередным примером преступлений российского руководства против украинского государства и украинцев. Несмотря на агонию режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей", - заверили в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров решительно осудить намерение российских оккупационных администраций под видом заявленного военного положения лишить жителей базовых прав человека, а также их незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и мобилизацию.

Кроме того, в МИД призывают как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских ракетных атак и атак дронов-камикадзе.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что объявление РФ военного положения в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины свидетельствует о подготовке ею к массовой депортации населения, а советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает это попыткой легализовать разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой" российских войск.

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