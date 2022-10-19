Данілов: Оголошення РФ воєнного стану в анексованих регіонах - підготовка до масової депортації українців

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що оголошення президентом Росії воєнного стану на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України свідчить про підготовку РФ до масової депортації їхнього населення. Про це він заявив у своєму Twitter.

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"Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний", - написав секретар РНБО.

В свою чергу начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вказав, що "не варто навіть говорити", що рішення Путіна є абсолютно нікчемним та незаконним.

"На Херсонщині, як і на території всієї України, воєнний стан діє від 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення. Його запровадила Верховна Рада України. Найстрашніше, що разом із цим кровожерливий російський диктатор йде на черговий воєнний злочин відносно українського народу. Мова йде про примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях!" - зазначив голова регіону.

За його словами, через оголошення про наміри створити "територіальну оборону" в області зараз херсонці, а особливо чоловіки призовного віку, опинилися в небезпеці, оскільки їх можуть силоміць забрати до армії РФ.

Янушевич закликав херсонців робити все, аби уникнути цього, зокрема при першій можливості виїжджайти на підконтрольну Україні територію або принаймні переховуватися. Тих, хто все ж потрапить під примусову мобілізазію, він закликав саботувати накази й при першій можливості переходити на бік України.

"Збройні Сили України не цікавлять заяви ані керівництва РФ, ані колаборантів. Наші військові роблять свою роботу – продовжують звільняти Україну від російських загарбників", - підкреслив він.

Крім того, рішення Путіна прокоментував у своєму Twitter і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, зазначивши, що це може свідчити про підготовку відходу російської армії з частини окупованих територій.

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - написав він.

Зазначимо, що напередодні керівник російської окупаційної адміністрації в Херсонській області Володимир Сальдо оголосив про прочаток евакуації мешканців правобережної частини регіону, а також окупованої РФ частини Миколаївської області.

В свою чергу, командуючий окупаційними військами Росії в Україні Сергій Суровікін заявив, що російська армія забезпечить виїзд населення "за програмою переселення, що готується урядом Росії", а "подальші плани стосовно Херсона" будуть, за його словами, залежати від військово-тактичної ситуації, яка для окупантів зараз "вельми непроста".