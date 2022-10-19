Путін запровадив режим "воєнного стану" в окупованих частинах Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін оголосив про рішення запровадити "військовий стан" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областях, ЛНР та ДНР.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Путінський "воєнний стан" вводиться з опівночі 20 жовтня і передбачає:

заборона на виїзд громадян за межі країни;

евакуацію об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони;

введення особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею;

залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки;

вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян;

ведення військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами.

Під час свого виступу Путін зізнався, що таке рішення він прийняв, так як дуже боїться наступу ЗСУ та жаліється, що нібито "організовуються замахи на призначених окупантами чиновниів, а українці намагаються створити підпілля".

Крім того, Путін звинуватив Україну у вибуху на Кримському мості.

Також російський диктатор підписав указ про надання так званій "місцевій владі" додаткових повноважень. Мова йде про "підтримання громадського порядку" та "захист стратегічних об'єктів".

Також Путін пожалівся, що Україна відмовилася від переговорів та продовжує звільняти свої території.

Слід зазначити, що на всіх територіях України і так діє військовий стан, запроваджений ще 24 лютого, у день повномасштабного нападу країни-агресора РФ.

А цей указ Путіна, скоріше за все, має на меті прискорити мобілізацію українців на окупованих територіях.

Зазначимо, сьогодні окупанти оголосили про евакуацію мирних жителів з Херсона.

На думку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, російські війська готують позиції, щоб обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон.