Путін не може зробити нічого, щоб переломити динаміку війни в Україні – генерал армії США

Генерал Збройних сил США Девід Петреус вважає, що Росія наразі перебуває у складній ситуації, і президент країни-агресора Володимир Путін вже не може зробити нічого, аби переломити динаміку війни в Україні.

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Про це він заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, передає "Укрінформ".

"Росія зараз перебуває у складній ситуації, Путін вже нічого не може зробити, щоб переломити цю динаміку. "Референдуми" не призвели ні до чого. Спроба анексії чотирьох регіонів не має врешті-решт жодного значення, і ми бачимо, що Україна звільняє ці території", - сказав Петреус.

Він зазначив, що Україна в результаті загальної мобілізації, організаційних зусиль, навчання військових та оборонної допомоги США і партнерів зараз має набагато більшу військову міць, ніж те, що має Росія в Україні.

За його словами, це надало українській армії можливість звільнити більшу частину території Харківської області, дещо просунутися в Луганській області і методично продовжувати наступальні дії, щоб звільняти Херсон та інші території на захід від Дніпра.

Генерал додав, що навіть та часткова мобілізація, яку було оголошено в Росії, закінчилася тим, що більше людей залишили країну, ніж прийшли до військкоматів.

За його словами, ті, хто зрештою надягає військову форму російської армії, отримують мінімальне навчання, вони практично не озброєні.

"Це справді означає десятки тисяч додаткових солдатів зі зброєю, які можуть з’явитися на полі бою. Але українські сили зараз настільки більш потужні, настільки більш здатні воювати, ніж росіяни, що вони продовжать звільняти свої території", – переконаний генерал армії США.

Він додав, що вже зараз можна сказати, що Росія зазнала в Україні в 3-4 рази більше втрат за 8 місяців, ніж за 9 років, поки вона вела війну в Афганістані.

Петреус також переконаний, що взимку Росії буде набагато складніше вести війну, ніж Україні.

"Не думаю, що українські війська будуть уповільнювати свій оперативний наступ з приходом зими. Логістика росіян дуже слабка, мости зруйновані, так само, як і залізничні колії, як на Кримському мосту. Для росіян існує дуже багато проблем. Зима наближається. У них навіть теплого одягу не вистачає, не говорячи вже про озброєння", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що наміри Росії закупити в Ірану додаткові ударні дрони-камікадзе та ракети класу "земля-земля" свідчать про її власну військово-політичну неспроможність.