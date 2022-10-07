СБУ повідомила про підозру ще 26 організаторам фейкових "референдумів" в Україні

Служба безпеки України повідомила про підозру ще 26 організаторам псевдореферендуму у Донецькій та Луганській областях України. Про це 7 жовтня повідомила пресслужба СБУ.

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Серед підозрюваних три "високопосадовці" окупаційної адміністрації в Луганській області:

"голова" так званої "громадської палати "ЛНР" Олексій Карякін;

"голова" так званої "народної ради "ЛНР" Денис Мірошниченко;

"перший заступник голови так званої "народної ради "ЛНР" Дмитро Хорошилов.

Цим фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Слідство з'ясувало, що голова "громадської палати ЛНР" направив звернення до псевдоочільника "ЛНР" Леоніда Пасічника з ініціативою проведення на тимчасово окупованій території Луганської області "референдуму" щодо приєднання (анексії) до РФ на правах адміністративно-територіальної одиниці.

Мірошниченко провів засідання цього незаконного органу, під час якого шляхом голосування було прийнято "закон" про "референдум" та "постанову" щодо його призначення.

"Ці особи неодноразово публічно закликали до проведення антиукраїнського "референдуму" та заявляли про необхідність приєднання частини території України до РФ", — зазначили в СБУ.

Раніше за матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності отримав "голова "ЛНР" Леонід Пасічник. Саме він підписав звернення депутатів так званої "ЛНР" щодо набрання чинності злочинним "законом" про референдум "ЛНР" щодо питання про входження до складу Росії на правах суб'єкта Росії".

Крім того, СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам так званих "референдумів" щодо "входження" областей України до складу Росії, в тому числі Денису Пушиліну ("голова "ДНР") та Володимиру Сальдо ("голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області).

Всі названі зрадники допомагали окупаційним структурам Росії, що діють на території України, провести 23-27 вересня так звані "референдуми", які РФ організувала з метою анексувати чотири області України.