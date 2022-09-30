В РФ оголосили про анексію чотирьох областей України

Лідер Російської Федерації Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Країна-агресор заявила, що нібито "приєднує як суб'єкт федерації" ці чотири українських регіони.

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Під час виступу російський лідер зіслався на Устав ООН, пояснючи своє рішення, хоча норми, в тому числі, цього документу порушила РФ, розпочавши війну проти України ще в 2014 році.

Після своєї промови російський лідер і колаборанти Володимир Сальдо, Євген Балицький, Денис Пушилин та Леонід Пасічник, які нібито представляють окуповані області України, підписали папери про "входження" областей до РФ.

Напередодні, 29 вересня, Путін підписав укази про визнання окупованої російською армією частин Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями" після проведення там псевдореферендумів.

Таким чином Російська Федерація діє по незаконному аналогічному сценарію окупації, а згодом анексії територій України, як це було в 2014 році. Тоді країна-агресор також провела псевдореферендум в українському Криму, анексувавши півострів. Це злочинне "приєднання" не визнали в світі.

Нагадаємо, того ж року Росія окупувала частину Луганської та Донецької областей, сформувала на контрольованій частині регіонів терористичні угрупування ("Л/ДНР") та з 2014 року вела гібридну війну проти України. В лютому 2022 року Путін заявив, що РФ визнає території так званих "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України. Черз два дні після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Російським військам вдалося захопити в перші дні війни частину Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей, а також просунутися в Донецькій і Луганській областях. Після переходу від оборони до наступу Збройні сили України звільнили північні регіони.

У вересні ЗСУ майже повністю взяли під контроль Харківську область, триває контрнаступ українських захисників в Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Зазнавши поразки на полі бою Російська Федерація вирішила провести псевдореферендуми з метою анексування чотирьох регіонів України. При цьому Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення Росією про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей насправді означатиме перехід її самої у статус невизнаного державного утворення.

Крім того, в Офісі Президента підкреслили, що Україна сповнена рішучості повернути всі тимчасово окуповані Росією території попри проведені там псевдореферендуми та погрози російського військово-політичного керівництва застосувати ядерну зброю.

Офіційна позиція української влади щодо заяв РФ про анекцію території України єдина і незмінна — операція української армії зі звільнення окупованих територій країни продовжуватиметься до повного відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року.