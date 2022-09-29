Спробою анексії частини України Росія прирівняє себе до "ДНР" та "ЛНР" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що очікуване 30 вересня оголошення Росією про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей насправді означатиме перехід її самої у статус невизнаного державного утворення.

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"Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме подібна спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються у Кремлі. Росія не отримає нову територію України. Росія приєднає себе до тієї катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію нашої країни. Росія прирівняє себе до так званих "ДНР" і "ЛНР" і остаточно доб'є ті інституції нормальної державності, які в Росії ще залишалися", - зазначив він.

Український президент вважає, що закони в РФ після такого рішення більше не діятимуть, а її силові структури перейдуть до роботи виключно методами тортур.

"Окупант заповнює могилами захоплену територію України, і все більше могил - на території самої Росії. Окупант влаштовує на захопленій території катівні - і заповнить катівнями всю територію Росії. Тільки так тепер працюватиме російська поліція, російські спецслужби. Закон у Росії знищений. І ті, хто приніс усі ці смерті, знущання, зґвалтування з Росії, заберуть їх до себе додому", - заявив він.

Зеленський додав, що ціною того, що одна людина в Росії хоче продовжувати цю війну, буде те, що все російське суспільство залишиться без нормальної економіки, без гідного життя і без поваги до людських цінностей.

"Це ще можна зупинити. Але щоб це зупинити, доведеться зупинити того одного в Росії, хто хоче війни більше, ніж життя. Вашого життя, громадяни Росії", - наголосив глава держави.

Він також заявив, що 30 вересня буде лиш ще одним днем боротьби України на шляху до відновлення територіальної цілісності, забезпечення безпеки та миру.

"Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії", – анонсував також президент.

Нагадаємо, що раніше у четвер Зеленський закликав народи Північного Кавказу до боротьби проти мобілізації Росією чоловіків на війну з Україною, записавши відео на фоні портрета імама Шаміля.