Зеленский призвал народы Кавказа к борьбе против мобилизации в РФ, чтобы не "воевать потом в горах и лесах"

Президент Владимир Зеленский убежден, что народы Северного Кавказа сейчас должны бороться против проводимой Россией мобилизации мужчин для войны против Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом глава государства заявил в видеообращении, записанном у мемориальной доски лидеру северокавказского национально-освободительного сопротивления имаму Шамилю (1797-1871), установленной в Крепостном переулке в центре Киева.

"Народы Кавказа! Сейчас я нахожусь в той части Киева, где в 1860-х годах жил герой Дагестана и всего Кавказа имам Шамиль. Как видите, Украина умеет чтить ваших героев. Мы сохраняем память о тех местах, которые соединяли культуры наших народов. Это – самый центр нашей столицы. Одного из сотен украинских городов, против которых российская власть направляет ракеты, бомбы и войска. Кавказ знает, что это значит. Кавказ это видел", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже 218 дней делает все, чтобы защитить своих людей и свою независимость от России, имеющей больше, чем у нее, ракет и людей.

"Это наша святая обязанность. Это наш долг. Долг перед нашими родителями. Долг перед нашими детьми. Долг перед всеми поколениями нашего народа – теми, кто жил, и теми, кто будет жить на нашей земле. Нам не нужно чужого!" - подчеркнул он.

Президент напомнил, что по украинской официальной оценке, на войне в Украине погибли уже 58,5 тысячи российских солдат, и все они погибли из-за того, что этой войны захотел лишь один человек, которому служат многие.

"Народы Кавказа! Все народы на территории России! У вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга. Ни перед вашими отцами, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете", - отметил он.

Глава государства добавил, что в Украине видят, что в России сопротивляются преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть провал своей кадровой армии в войне.

"Всякий, поднявший оружие против истины, поднимает его на свою погибель", – в Кремле, похоже, не знают этих слов имама Шамиля. Но эти его слова должны знать на Кавказе. Их должны услышать в Сибири и на всех других землях, с которых отправляют людей на эту войну. И теперь – мобилизация. Боритесь, чтобы не погибнуть!" - заявил он.

Зеленский призвал отстаивать свою свободу сейчас на улицах и площадях, "чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить", когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации.

"Или вы поверили, что они заберут только 300 тысяч человек? Тот один человек, который начал эту войну, не остановится только на первой волне мобилизации, будут еще. Он попытается забрать и другие жизни. Ему наплевать на людей. Он не уважает ни живых, ни павших", - убежден президент.

Зеленский также заявил, что российские власти отправляют на войну в Украине людей без солдатских жетонов, а часто вообще без документов, чтобы скрывать реальные потери.

"Вдумайтесь, до чего дошло! Мы вынуждены начать информационную работу по донесению до граждан России, которых мобилизуют сейчас, особого тезиса: делайте хотя бы татуировку с вашим именем и фамилией, чтобы мы знали, как найти ваших родных, когда вас убьют и когда при вас не будет даже солдатского жетона", - сказав президент.

Он подчеркнул, что никто не должен участвовать в позорной войне, в частности в Украине не должны погибать дагестанцы, чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и "любой другой народ, который оказался под российским флагом".

"Всего почти 200 разных народов. Вы знаете, кто отправляет их в Украину. Тот, кто отправляет, и хочет их сделать "грузом 200". И вы этого хотите? Нет? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете, что бороться нужно сейчас!.. Вы можете это изменить. Нужно только понять, кто действительно для вас символ, кто для вас герой, кто гордость вашей истории, а кто просто хочет вами воспользоваться. Боритесь! Поборете!" - призвал он.

Напомним, неделей ранее, после объявления о начале мобилизации в России Зеленский уже обращался к россиянам, отмечая, что в действительности ее власти планируют призвать не озвученные 300 тысяч, а 1 миллион человек, и что в Украине видят реальные протестные настроения в регионах РФ, в том числе в Дагестане и Бурятии.