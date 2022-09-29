Россия мобилизовала почти всех мужчин на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, - ГУР

В оккупированных населенных пунктах Луганской и Донецкой областей россияне мобилизовали почти все мужское население и теперь могут поступить так же на захваченной части Херсонской и Запорожской областей.

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Об этом изданию The Guardian заявил заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий.

"Итак, погибнут еще тысячи украинцев, граждан Украины. Это обычный геноцид - эти люди не имеют подготовки и оборудования; их просто отправляют насмерть", - отметил Скибицкий.

Он также назвал угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокой".

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - добавил Скибицкий. .

Напомним, на территории РФ также продолжается мобилизация. При этом через неделю с момента ее объявления из страны сбежало уже больше россиян призывного возраста, чем задействованных военных армии РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине осознают, что после объявления мобилизации в России "люди понимают, что их просто бросили на смерть" и призвал к протестам или бегству из РФ.