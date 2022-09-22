Керівництво РФ має намір мобілізувати до армії 1 мільйон чоловіків - Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до росіян у зв'язку з початком мобілізації в РФ чоловіків до армії, закликавши жителів країни-агресора до масових протестів проти неї або до втечі з неї. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні російською мовою.

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Глава держави звернув увагу на те, що в містах Росії вже пройшли протести проти мобілізації, хоч і не масові, зазначивши, що "знає реальний настрій у регіонах Росії", зокрема в Дагестані та Бурятії.

"Ми бачимо, що люди в Дагестані, в Бурятії, в інших національних республіках і областях Росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть. Чому, наприклад, дагестанці чи будь-хто ще повинні гинути на Харківщині чи під Донецьком? Та тому, що одна людина в Росії так вирішила – за всіх громадян Росії", - наголосив Зеленський.

За його словами, жодної іншої причини, окрім бажання цієї людини, немає, а громадяни, які не реагували на нього дотепер, є "вже співучасниками всіх цих злочинів, вбивств та тортур українців, бо мовчали".

"І зараз для вас час вибору. Для чоловіків у Росії це вибір загинути або жити, стати калікою або зберегти здоров'я. Для жінок у Росії вибір - втратити назавжди чоловіків, синів, онуків або спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини", - наголосив глава держави.

За словами президента, кількість людей, яких насправді було поставлено завдання мобілізувати в РФ, більш ніж утричі перевищує публічно озвучену.

"Ви тільки вдумайтеся в кількість людей, яких хочуть забрати! Ми точно знаємо, що повістки на 300 тисяч людей були надруковані та підписані заздалегідь, ще до того, як з'явилося це рішення про мобілізацію. Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків – це головне, про що вони зараз замовчують", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що українська сторона усвідомлює, що "братимуть усіх без розбору" - не лише військових у запасі, а будь-яких чоловіків, яких зможуть залякати, щоб вони не ухилилися від війни.

"55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за півроку. Десятки тисяч поранені, скалічені. Хочете більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтеся в український полон. Це – варіанти для вас, щоб вижити. Російські матері! Не сумнівайтеся, що діти верхівки вашої держави на війні проти України не виявляться. Ті, хто ухвалюють рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А ваших дітей навіть не ховають", - зазначив він.

Крім того, президент висловив думку, що російське рішення про мобілізацію є "відвертим визнанням, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до захоплення чужого, не витримала і посипалася".

"Тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії – це не щось там на ТБ чи в Інтернеті, а те, що прийшло у кожний російський дім", - сказав він.

Зазначимо, що раніше у четвер опозиційне російське видання "Новая газета. Европа" з посиланням на джерело в адміністрації президента РФ повідомило, що засекречений пункт 7 президентського указу про мобілізацію дозволяє Міноборони Росії призвати 1 мільйон людей. Водночас раніше, коментуючи мобілізацію, голова відомства Сергій Шойгу заявив, що йдеться про призов 300 тисяч людей.