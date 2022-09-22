Руководство РФ намерено мобилизировать в армию 1 миллион мужчин - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с началом мобилизации в РФ мужчин в армию, призвав жителей страны-агрессора к массовым протестам против нее или же к побегу из нее. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении на русском языке.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Глава государства обратил внимание на то, что в городах России уже прошли протесты против мобилизации, хотя и не массовые, отметив, что "знает реальное настроение в регионах России", в том числе в Дагестане и Бурятии.

"Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть. Почему, например, дагестанцы или кто угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому, что один человек в России так решил – за всех граждан России", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, никакой другой причины, кроме желания этого человека, нет, а граждане, которые не реагировали на него доныне, являются "уже соучастникам всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев, потому что молчали".

"И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России это выбор погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека", - отметил глава государства.

По словам президента, количество людей, которых в действительности была поставлена задача мобилизовать в РФ, более чем втрое превышает публично озвученное.

"Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать! Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин – это то главное, о чем они сейчас умалчивают", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона осознает, что "будут брать всех без разбора" - не только военных в запасе, а любых мужчин, которых смогут запугать, чтобы они не уклонились от войны.

"55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить. Российские матери! Не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят", - указал он.

Кроме того, президент выразил мнение, что российское решение о мобилизации является "откровенным признанием, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась".

"Теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России – это не что-то там на ТВ или в Интернете, а то, что пришло в каждый российский дом", - сказал он.

Отметим, что ранее в четверг оппозиционное российское издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщило, что засекреченный пункт 7 президентского указа о мобилизации позволяет Минобороны России призвать 1 миллион человек. В то же время ранее, комментируя мобилизацию, глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что речь идет о призыве 300 тысяч человек.