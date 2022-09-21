Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России

Сегодня, 21 сентября, лидер страны агрессора Владимир Путин РФ объявил о частичной мобилизации.

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Об этом он заявил в своем видеообращении.

По всей видимости, в России уже не хватает оккупантов для войны в Украине, поэтому с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация.

Путин заявил, что указ об этом подписан и все мероприятия по призыву начнутся сегодня.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах армии, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Также перед отправкой мобилизованные будут обязательно проходить дополнительную военную подготовку.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в рамках частичной мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов-оккупантов.

Также Путин пообещал обеспечить безопасное проведение так называемых "референдумов" на оккупированных украинских территориях. Забыв о том, что это территория Украины, Путин заявил, что это "исторические земли Новороссии". И решение перейти в состав России он поддерживает.

Лидер страны-агрессора снова начал скулить о том, что Запад хочет ослабить, разъединить и уничтожить РФ, чтобы она распалась на множество враждующих областей.

Кремлевский диктатор, как всегда, начал оправдывать свое нападение на Украину, снова заявляя, что решение о предупредительной операции было необходимо.

Путин также дал понять, что Россия может применить ядерное оружие "при угрозе своей территориальной целостности".

Отметим, действующие на территории Украины оккупационные структуры России 20 сентября приняли решение о проведении 23-27 сентября "референдумов" о вхождении соответствующих регионов в состав РФ.

Напомним, 20 сентября Государственная Дума России приняла ряд поправок в уголовный кодекс, которые вводят туда понятия "мобилизация" и военное время, а также вводят наказание за "добровольную сдачу в плен" и "отказ от заключения конракта".