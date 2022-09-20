Росія готує псевдореферендуми у чотирьох областях України для виправдання їх анексії

Окупаційні структури Росії, що діють на території України, 20 вересня ухвалили рішення щодо проведення 23-27 вересня "референдумів" про входження відповідних регіонів до складу РФ.

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Зокрема, як передає ТАСС, відповідний "закон" 20 вересня прийняла "Народна рада ДНР". Як заявив "глава ДНР", яка контролює частину Донецької області, Денис Пушилін, голосування буде змішаним — очним та дистанційним, проте на очне голосування буде відведено один день. Він також попросив президента РФ Володимира Путіна розглянути питання щодо прийняття "ДНР" до складу Росії "у разі позитивного результату референдуму".

В ефірі телеканалу "Росія-24" Пушилін зазначив, що питання "референдуму" звучатиме як "Чи підтримуєте входження ДНР до складу Росії на правах суб'єкта РФ?". Жителі ж підконтрольної Україні території Донецької області, за його словами, зможуть проголосувати на території, підконтрольній "ДНР", або ж у Росії.

При цьому "військовослужбовці ДНР", що воюють проти України, зможуть централізовано проголосувати прямо на лінії фронту, а електронного голосування на "референдумі" не передбачено. Також Пушилін заявив, що "ДНР" збереже свою назву, "якщо стане суб'єктом Росії", але її "конституція" буде "відредагована".

У свою чергу, "Народна рада ЛНР", яка контролює майже всю територію Луганської області, також ухвалила відповідний "закон". Зазначається, що він передбачає можливість проведення голосування як в один день, так і протягом кількох днів, причому як у приміщеннях, так і поза ними.

"Глава ЛНР" Леонід Пасічник також звернувся до Путіна з проханням якнайшвидше ухвалити рішення про входження "республіки" до складу РФ за підсумками "референдуму". За словами "першого заступника спікера НР ЛНР" Дениса Мірошниченка, на нього буде винесено питання "Ви за входження ЛНР склад РФ на правах суб'єкта РФ?"

Окупаційні структури на підконтрольній Росії території Херсонської області також ухвалили рішення щодо проведення "референдуму" з питання про входження до складу РФ. Про підписання відповідного "указу" у вівторок повідомив "голова військово-цивільної адміністрації" регіону Володимир Сальдо. Він також додав, що за результатами цього заходу звернеться до Путіна з проханням "якнайшвидше затвердити підсумки".

При цьому "заступник голови ВЦА" Кирило Стремоусов заявив, що в області не планується проведення мобілізації після "референдуму", а тих, хто голосуватиме проти входження до складу РФ, нібито не переслідуватимуть. Він також заявив, що явка на цей захід очікується "до 80%".

Крім цього, у Запорізькій області, більшість території якої окуповано РФ, також хочуть провести голосування в цей же період із того ж питання. Про підписання відповідного "указу" оголосив "голова ВЦА" регіону Євген Балицький. При цьому очно "референдум" у Запорізькій області триватиме лише 23 вересня.

За словами Балицького, на голосування буде винесено питання про вихід зі складу України, утворення нової держави та його входження до РФ. Саме питання буде викладено і українською мовою. Крім того, він повідомив, що підписав "указ про формування добровольчих батальйонів".

Перед цим "член головної ради ВДА Запорізької області" Володимир Рогов заявив, що "у разі входження" до складу РФ Запорізьку область доцільно перейменувати на Запорізький край. Сам референдум, за його словами, проходитиме кілька днів, "щоб уникнути скупчення людей", при цьому цьому голосування в обласному центрі, який контролює Україна, не буде "з міркувань безпеки".

У самій Росії такі ініціативи офіційно всіляко привітали, проте акцентують увагу саме на окупованих нею територіях Донбасу. Так, голова Державної Думи В'ячеслав Володін заявив, що "якщо люди Донбасу висловляться", що хочуть бути у складі Росії, Дума це підтримає.

У свою чергу заступник Путіна у Раді безпеки РФ, колишній президент Дмитро Медведєв заявив, що "референдуми" на Донбасі мають величезне значення не тільки для "системного захисту мешканців ЛНР, ДНР" та інших окупованих Росією територій, а й для відновлення якоїсь "історичної справедливості".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "свою долю мають вирішувати народи відповідних територій" і вся нинішня ситуація підтверджує, що жителі Донбасу "хочуть бути господарями своєї долі".

У Центральній виборчій комісії РФ заявили, що сприятимуть в організації на території Росії дільниць для голосування на "референдумах", що проводяться "ДНР", "ЛНР" та окупаційними структурами Запорізької та Херсонської областей. Як зазначив заступник голови ЦВК Микола Булаєв, на території Росії будуть десятки відповідних виборчих дільниць, а спостерігачами на цих заходах будуть і представники РФ і безпосередньо ЦВК.

Також російські ЗМІ повідомляють, що увечері у вівторок із заявою на цю тему може виступити сам Путін, а також, можливо, і міністр оборони Росії Сергій Шойгу.