- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
РФ закриє можливість переговорів з Україною, якщо влаштує "референдуми" на окупованих територіях - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначає, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях Херсонської та Запорізької областей так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною. Про це він сказав у щоденному вечірньому відеозверненні.
"У цей літній час щотижнево з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави... Якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", - вважає президент.
При цьому він дав зрозуміти, що всі причетні до організації зазначених заходів стикнуться з кримінальним переслідуванням з боку української юстиції.
"Хочу сказати дуже просту річ: всі, хто допомагає окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, будуть відповідати - відповідати перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше: ми свого не віддамо нічого", - підкреслив він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що останнім часом військова розвідка та спікери з українських органів влади, що діяли на окупованій нині території, регулярно заявляють про підготовку росіянами фейкових "референдумів", причому це нібито відбувається не тільки на півдні України, а й на території Донецької та Луганської областей, які сама Росія визнає "незалежними державами ДНР та ЛНР". Однак ані формулювання питань імовірних "референдумів", ані точні дати їх проведення поки не називаються.