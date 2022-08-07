РФ закриє можливість переговорів з Україною, якщо влаштує "референдуми" на окупованих територіях - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях Херсонської та Запорізької областей так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною. Про це він сказав у щоденному вечірньому відеозверненні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У цей літній час щотижнево з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави... Якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", - вважає президент.

При цьому він дав зрозуміти, що всі причетні до організації зазначених заходів стикнуться з кримінальним переслідуванням з боку української юстиції.

"Хочу сказати дуже просту річ: всі, хто допомагає окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, будуть відповідати - відповідати перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше: ми свого не віддамо нічого", - підкреслив він.

Нагадаємо, що останнім часом військова розвідка та спікери з українських органів влади, що діяли на окупованій нині території, регулярно заявляють про підготовку росіянами фейкових "референдумів", причому це нібито відбувається не тільки на півдні України, а й на території Донецької та Луганської областей, які сама Росія визнає "незалежними державами ДНР та ЛНР". Однак ані формулювання питань імовірних "референдумів", ані точні дати їх проведення поки не називаються.