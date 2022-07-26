СБУ разоблачила планы РФ по псевдореферендуму по присоединению оккупированных регионов Украины

Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному "присоединению" временно оккупированных территорий востока и юга Украины.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как свидетельствует массив информации, собранный сотрудниками украинской спецслужбы, для проведения так называемого "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика".

"Раньше она действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует и изменение названия. Наиболее вероятный вариант, который изберут оккупанты - "большая россия"", - сообщают в СБУ.

По информации ведомства, в составе этого образования уже активно действует более 1000 "активистов", ежедневно проводящих встречи с населением временно оккупированных территорий. Среди них – агитаторы, блоггеры и "дружинники", сотрудничающие с оккупантами.

Фактически они вербуют людей, призывая их присоединиться к организации. Они охватили уже более 200 тысяч местного населения.

"Кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой о фейковых мероприятиях более 50 млн зрителей из России и востока Украины", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, захватчики планируют отправить в регион более 1 тыс. российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней обстановки в свою пользу.

По данным СБУ, они должны организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать "избиркомы". В дальнейшем планируют подготовить обращение якобы от местных жителей к руководству оккупационной администрации по поводу "присоединения" Донбасса к РФ. В распоряжении СБУ уже есть несколько документов, которые удалось перехватить.

Для усиления "электоральной поддержки" захватчики предлагают продовольственные наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты.

Кроме того, для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых активистов в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях – чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность.

В настоящее время Служба безопасности установила личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия по их привлечению к ответственности.

Напомним, российские кафиры планируют 11 сентября провести так называемый референдум о присоединении Донецкой области к стране-агрессору России.